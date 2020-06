La good news in Costa d’ Amalfi: Revocata l’ordinanza di interdizione dell’arenile del Fiordo di Furore

Furore ( Salerno ) . Abbiamo ricevuto la buona notizia qualche minuto fa direttamente dal primo cittadino del paese della Costiera amalfitana, finalmente è stata revocata l’ordinanza di interdizione dell’arenile del Fiordo di Furore, una bellissima notizia per la Costa d’ Amalfi. Dopo che un privato, come scrisse in anteprima Positanonews, si prese carico di risolvere il problema versante Conca dei Marini, dopo che l’amministrazione Frate ha provveduto di conseguenza in giornata lo stesso ha fatto anche Furore.

E’ stata appena pubblicata l’ordinanza n. 21-2020, con la quale il sindaco di Furore avv. Giovanni Milo ha revocato la vecchia ordinanza n. 11/2017 ancora vigente, che disponeva l’interdizione dell’arenile del Fiordo.

E’ stato il frutto di un lungo lavoro dell’Amministrazione comunale, criticato dai soloni di turno, che ha portato al risultato finale che è sotto gli occhi di tutti e ha consentito la riapertura di una delle più belle spiagge della Costa d’Amalfi. Il lavoro fatto, le sinergie create con i privati interessati, hanno dato i loro frutti. Si può obiettare qualsiasi cosa, ma i fatti restano fatti, le parole lasciano il tempo che trovano.

La spiaggia sarà fruibile dal prossimo 11 Luglio 2020, perché si devono eseguire degli interventi di pulizia e sistemazione dell’arenile, che risultano essere necessari per il buon utilizzo degli spazi riaperti. La restante parte non sarà accessibile al pubblico a seguito della realizzazione di una barriera di interdizione nella parte retrostante ancora inagibil

Il prossimo passo sarà anche la gestione della spiaggia libera della Praia, in questi giorni la polizia municipale ha fatto controlli serrati per evitarne l’occupazione, ma si sta dialogando con l’amministrazione di Praiano per far si che possa essere fruibile da inizio luglio.