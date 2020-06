La Giunta regionale della Campania approva il Piano di contrasto agli incendi boschivi

E’ stato approvato dalla Giunta regionale della Campania il Piano di contrasto agli incendi boschivi per il triennio 2020-2022 per il quale sono state già stanziate risorse per 51 milioni e 464mila euro. Il Piano si basa sulla interazione tra tutte le forze in campo e attiva l’intero sistema.

Oltre 1.800 uomini e donne: oltre alle squadre regionali (oltre 100 unità di cui 68 Direttori Operazioni Spegnimento), saranno impegnate le Comunità montane, le Province e la Città metropolitana (con oltre 1.000 operatori per l’intervento da terra), Sma Campania (con circa 200 addetti), Vigili del Fuoco e 7 elicotteri. A supporto saranno operative anche le Associazioni di volontariato con circa 400 volontari disponibili in caso di emergenza.

Già firmati, con ampio anticipo, la Convenzione con i Vigili del Fuoco e l’accordo con le Comunità montane e gli altri enti delegati.

Il Piano redatto dalla Protezione civile Regionale, che assume il coordinamento delle attività attraverso le Sale operative, parte dall’analisi dell’andamento dei primi quattro mesi dell’anno e si prepara ad affrontare il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, che sarà dichiarato a breve con apposito decreto. Le procedure sono redatte anche in coerenza con le misure per il distanziamento sociale e prevenzione relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Gli elicotteri assicureranno copertura all’intero territorio (un mezzo per ciascuna provincia più due di supporto ad eventuali emergenze).

Attraverso i dati forniti dai Carabinieri Forestali e dall’analisi degli incendi boschivi in Campania negli ultimi dieci anni (2009-2019) è stato possibile realizzare molteplici elaborazioni statistiche che hanno portato all’aggiornamento della cartografia, al fine di strutturare una strategia complessiva di contrasto e definire i territori sui quali potenziare la distribuzione dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) e di tutte le squadre operative.

Particolare attenzione è stata riservata alle pianificazioni antincendio dei Parchi e delle aree Protette della Campania.