La felicità in poche semplici mosse

La felicità? È come un muscolo che può essere allenato». Parola di Alessandro Cozzolino, life coach.

«La vera felicità- spiega Alessandro Cozzolino- è una scelta consapevole che va oltre gli accadimenti esterni. Quello che accade fuori non ha alcun potere sul nostro stato d’animo, tranne quello che noi gli concediamo. Ecco perché occorre allenare la mente a collaborare (pro)attivamente, a esplorare nuovi orizzonti, a considerare prospettive diverse anziché rimanere passiva e subire. Ma star fermi ad aspettare che qualcosa accada è molto più facile che far accadere qualcosa. Ecco perché i più preferiscono ciò che è facile a ciò che potrebbe realmente renderli felici. Quasi nessuno sa che facile e felice sono due cose ben distinte».

Ma cosa o chi ci impedisce di essere felici?

«Un detto tibetano recita: “Se sei infelice, è tutta colpa tua”. È la nostra mente che, vittima di convinzioni per lo più indotte e molto spesso fuorvianti- spiega il life coach- ci tende trappole in cui cadiamo e ricadiamo. Siamo (stati) abituati a incolpare gli altri, la vita, la sfortuna per le nostre sofferenze, i nostri dolori, la nostra infelicità. Oppure crediamo di essere noi stessi quelli “sbagliati”. In realtà in nessuno di noi c’è qualcosa di sbagliato, anzi. Ciascun essere umano è un’inclinazione naturale unica e irripetibile. Ma noi ci paragoniamo agli altri e vogliamo essere come gli altri. Vogliamo sentirci parte integrata e integrante di una determinata cerchia di persone e ignoriamo tutte le altre, anche noi stessi. Oppure vogliamo essere come quella persona in particolare e diventare il suo clone. Alla fine vogliamo sempre tutti la stessa cosa: essere ciò che non siamo, solo perché riteniamo che chi non siamo risulterebbe più gradito e apprezzato di chi siamo. Come va a finire? Soffriamo come bestie al macello. Ma chi o cosa ci spinge a essere diversi da chi siamo dentro? Chi o cosa ci induce ad allontanarci sempre di più dalla nostra essenza interiore? La nostra stessa mente. Il vero errore che tutti, chi più chi meno, commettiamo è quello di credere ciecamente alla nostra mente, a ciò che pensiamo e che riteniamo vero, alle nostre regole. Peccato che la nostra mente non sia affidabile al 100%, anzi. È lei l’unica, vera causa per cui siamo infelici. Proprio per questo occorre allenare la mente a pensare in maniera diversa, nuova, più efficace».

In che modo?

«Credere- suggerisce il life coach- il meno possibile ai pensieri negativi e nefasti che la nostra mente elabora. E fare altrettanto con le manie di grandezza che ci fanno sentire onnipotenti. Ecco perché consiglio di terminare ciascun pensiero con “o forse no!”. Ecco un esempio: il mio libro sarà un flop, nessuno lo leggerà e scoprirò che sono davvero un incapace. O forse no! Il mio libro sarà un successone e venderò milioni di copie. O forse no! Non possiamo prevedere il futuro né rivivere o cambiare il passato. Restare concentrati, “connessi”, al qui e adesso può fare una gran bella differenza. Proprio come smettere di voler essere e accogliere semplicemente il proprio essere. Il che significa che sei chiamato a eliminare il superfluo e a disfarti di etichette, giudizi, critiche limitate e limitanti. Questo spaventa e la gente, per capire chi è, si affida a ciò che dicono gli altri. Ridimensionare il peso di ciò che pensano, vogliono e dicono gli altri è dunque la prima cosa da fare. E poi occorre spostare i riflettori dentro e soffermarsi meglio su ciò che finora è rimasto nascosto. Solo allora scopri di più su chi sei e cosa vuoi tu in prima persona. Anche perché nessuno, all’infuori di te, sa cos’è meglio e più giusto per te».

Tre buoni motivi per allenare la felicità? «Fa bene alla salute: le persone felici si ammalano molto meno. È l’unica cosa per cui vale davvero la pena vivere e poi il mondo ha bisogno di persone più felici, oggi più che mai» precisa l’esperto.

La felicità appartiene al regno del lampo: illumina per alcuni istanti la nostra coscienza e poi si allontana. Possiamo avvicinarla o contattarla? Possiamo sapere quali sono gli atteggiamenti mentali che la allontanano dal nostro mondo interiore?

I pensieri stanno agli antipodi della gioia di vivere, così come lo sforzo di raggiungere a tutti i costi gli obiettivi che ci siamo prefissati.

Autocritica, giudizio, progetti stanno, come ricordava Bachelard, agli antipodi della felicità, la quale è invece a portata di mano di chi segue la propria natura, di chi non fugge il proprio destino, come ricordava Goethe.

Ogni individuo può raggiungere la pienezza solo se accetta di non far parte del branco, di non assomigliare a nessun altro uomo.

Felicità fa rima con spontaneità e naturalezza, ci ricordavano i Saggi Taoisti. Ma il fondamento del nostro essere felice è legato alla fantasia, alle immagini, al silenzio, all’abbandonarsi al mondo del sogno.

Più di tutto ancora non è l’idea di migliorare che può portarci ad essere felici, ma lo stare con se stessi, accogliendo le proprie contraddizioni. Così quando sappiamo stare con i lati del nostro carattere che non ci piacciono, diventiamo completi. Allora sgorga la felicità.

I quattordici fondamenti della felicità

1 Essere più attivi e tenersi occupati. Tendenzialmente, le persone felici si dedicano quotidianamente a molte attività mentre le persone infelici, al contrario, sono relativamente inattive e tendono a sprecare molto tempo.

2 Passare più tempo socializzando. La gente felice dimostra un alto grado di partecipazione nelle attività sociali, sia a livello formale (associazioni, Club, ecc.) che informale (amici, colleghi di lavoro, famiglia estesa, ecc.) e queste interazioni contribuiscono a creare sentimenti di soddisfazione, supporto e appartenenza che si sommano alle sensazioni di generale felicità.

3 Essere produttivi svolgendo attività che abbiano significato. Le persone felici si organizzano bene, raramente rimandano i compiti al giorno dopo, sono efficienti e pianificano sia per quanto riguarda progetti a breve termine che a lungo termine. La gente felice, in sintesi, sembra sapere dove vuole andare mentre le persone infelici, all’opposto, preferiscono seguire l’istinto del momento, tendono a procrastinare e dedicano poche energie a mete che definiscono in modo vago. La capacità di organizzarsi permette di godere dei piccoli risultati raggiunti quotidianamente, al contrario, procrastinare impegni spesso si accompagna un senso di colpa per aver perso tempo, favorendo sentimenti svalutanti.

4 Organizzarsi meglio e pianificare le cose. Le persone felici si organizzano bene e non rimandano i compiti al giorno dopo; sono efficienti e pianificano. Le persone felici sembrano sapere quali sono i loro obiettivi. Le persone infelici tendono a procrastinare, investono poca energia e le mete sono più vaghe. La capacità di organizzarsi permette di godere dei piccoli risultati quotidianamente mentre, il procrastinare, può accompagnarsi a senso di colpa per non aver eseguito favorendo, a volte, vissuti svalutanti.

5 Smettere di preoccuparsi. Le preoccupazioni e le ruminazione sono probabilmente gli aspetti disfunzionali più diffusi tra le persone e anche quelli che minano di più la loro felicità. E’ noto anche che la ruminazione ha un ruolo centrale nel mantenimento di diversi disturbi di ansia e della depressione. Più tempo sarà dedicato alle preoccupazioni meno si sarà felice. Secondo Fordyce la felicità generale dipende da quanto tempo trascorriamo in uno stato di felicità invece che di infelicità.

6 Ridimensionare le proprie aspettative e le proprie aspirazioni. Le aspettative eccessivamente elevate difficilmente si realizzano e generano delusione. Al contrario, quelli in linea con le proprie potenzialità è più probabile che diventino realtà e permettano soddisfazioni anche maggiori del previsto. Il raggiungimento di obiettivi ha un impatto sulla soddisfazione nel breve periodo ma spesso non porta alla felicità duratura. In alcuni casi rapporto costi/benefici è negativo e lo sforzo richiesto può essere maggiore del piacere ottenuto. In altri si rischia di perdere di vista i valori importanti e, una volta arrivati a destinazione, non godersi quanto raggiunto. È importante godersi la vita giorno per giorno, fare della felicità un modo di viaggiare più che un punto di arrivo. La gente più felice conosce meglio le proprie risorse e i propri limiti, e ottiene ciò che vuole perché domanda alla vita quello che è capace di ottenere.

7 Sviluppare pensieri ottimistici e positivi. Un atteggiamento ottimistico aiuta la felicità. L’ottimismo predisposizione verso emozioni positive e innesca una “profezia che si auto avvera”. Chi pensa di poter realizzare qualcosa è invogliato a darsi da fare e il suo comportamento aumenterà le probabilità di conseguire quanto si propone di raggiungere. Inoltre, l’ottimismo aiuta ad affrontare le difficoltà perché permette di modulare l’impatto degli eventi sulle nostre emozioni, mantenendo un buon livello di benessere.

8 Essere orientati sul presente. Le persone felici sono rivolte al presente, la felicità si incontra più facilmente nel “qui e ora”; i pensieri orientati negativamente sul passato portano a rivivere dispiaceri e traumi ormai conclusi e si associano a pensieri di perdita, colpa o fallimento. Anche i pensieri orientati positivamente sul passato, spesso contrapposti agli aspetti negativi o deludenti del presente, allontano le persone dal presente e dalla possibile felicità. I pensieri orientati negativamente sul futuro sono i più diffusi: spesso ci si preoccupa eccessivamente di ciò che avverrà domani e questo limita le energie da dedicare al presente e quindi la felicità di oggi. I pensieri orientati positivamente sul futuro riguardano le idealizzazione, i sogni, le ambizioni, le speranze e il rischio è quello di vivere da sognatori e condurre una vita di attesa, senza fare abbastanza nel presente; insomma, essere ancorati al passato o al futuro sottrae risorse al presente e porta all’infelicità.

9 Lavorare a una sana personalità. La personalità comprende i modi di percepire rapportarsi e pensare nei confronti dell’ambiente e di se stessi e si manifesta nei diversi contesti di vita. Tutta via, per la promozione della felicità qui considerata, può essere utile concentrarsi su alcuni principi di base: apprezzare se stessi, accettare se stessi, conoscere se stessi, aiutare se stessi ed essere se stessi.

10 Sviluppare una personalità socievole. Uno dei tratti di personalità che più distingue le persone felici è l’estroversione. Dedicare molto tempo alla vita sociale aumenta la probabilità di incontrare persone significative e di ricevere rinforzi positivi che potenziano la stima di sé e il benessere.

11 Essere se stessi. Imparare a conoscersi e presentarsi per quello che si è favorisce la felicità perché massimizza la probabilità di instaurare relazioni con persone che ti apprezzano per quello che siamo; questo implica l’essere spontanei, autentici e proporsi agli altri in maniera aperta e onesta.

12 Eliminare sentimenti negativi e problemi. Le persone in genere hanno diverse strategie personali per affrontare i problemi emotivi e se il problema persiste è importante richiedere un aiuto professionale. La strategia più inefficace è quella di far finta di niente; i problemi messi da parte spesso continuano a persiste e si ripresentano ancora più gravi di prima. 13 I rapporti intimi sono la fonte principale di felicità. Le relazioni intime sono molto importanti per la felicità e tra queste quella coniugale riveste un ruolo particolare. Le relazioni tra persone felici si fondano sul piacere e non sul bisogno e il rapporto deve essere espressione di pianezza, non di mancanza.

14 Considerare la felicità la priorità numero 1. Considerare la felicità una priorità nella vita è il prerequisito per cercare di incrementarla; chi è felice sembra aver riflettuto molto sulla felicità e sembra comprenderla meglio: questo si lega a preservarla e ad essere più attento e sensibile alle emozioni piacevoli.