La Easyjet pubblica un post sulla Calabria, è polemica

“Per un assaggio autentico della vivace vita italiana, niente di meglio della Calabria. Questa regione soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti e la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram”. Questa frase postata e poi cancellata dalla famosa compagnia aerea Easyjet ha scatenato non poche polemiche per il suo sfondo razzista e diffamatorio contro la meravigliosa regione del sud Italia. In effetti sarebbe stato opportuno ricordare alla compagnia che molte volte le parole hanno un peso e che neanche lei l’avrebbe presa tanto bene se qualcuno del settore turistico avesse scritto: “la Easyjet è una low cost con servizi scadenti, non è certamente una compagnia di bandiera che offre dei comfort ai propri passeggeri”. Fortunatamente, però, vi è stata poi una remissione ed un post di scuse della società britannica: “La compagnia Easyjet si scusa con tutti calabresi e la Regione Calabria per la descrizione contenuta nella scheda informativa all’interno del sito. L’intento originale del testo era sottolineare quanto la Calabria sia sottovalutata all’estero da un punto di vista turistico. La Calabria è una terra per noi molto importante, che amiamo e che promuoviamo da sempre con numerosi voli su Lamezia Terme. Ne è una dimostrazione anche il fatto che il primo volo del 15 giugno è stato quello verso l’aeroporto di Lamezia Terme. Dopo l’accaduto, abbiamo provveduto immediatamente a rimuovere il testo in questione e avviato un’indagine interna per capire l’accaduto e fare in modo che non accada mai più”.