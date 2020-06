L’ Associazione Loro di Napoli a Villa Cimbrone di Ravello

Ravello , Costiera amalfitana . L’ Associazione Loro di Napoli Eventi e Cultura in Visita a Villa Cimbrone di Ravello. Si è Appea concluso il primo dei 3 week end culturali organizzati dalla Associazione Napoletana che ha programmato un intrigante tour nei luoghi più esclusivi della divina costa d’Amalfi. Si replichera’ l’ultimo week end di giugno , per il quale è Sold Out da tempo , per poi chiuderà con il fine settimana del 19 e 20 luglio per il quale è ancora possibile prenotarsi. Un programma ricco di tappe interessanti nei luoghi meno conosciuti ma non per questo meno interessanti. Prenotazioni e programma completo inviando un messaggio WhatsApp al 347 5814740 * nella foto un gruppo di partecipanti durante una sosta nel Parco Botanico della incantevole Villa Cimbrone , luogo caro a Greta Garbo