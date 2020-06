Juventus – Milan 0-0: Ronaldo sul palo ma Sarri è in finale

Lo 0-0 dell’Allianz basta e avanza alla Juve per accedere alla finale di Coppa Italia. In un clima sì deserto, ma di grande ottimismo per la ripartenza del calcio la squadra di Sarri non riesce a bucare la porta di Donnarumma nonostante la superiorità numerica dal 17’ per il rosso diretto a Rebic, cacciato da Orsato per l’intervento killer su Danilo. Cristiano Ronaldo fallisce l’opportunità del vantaggio calciando il rigore sul palo, così come Dybala e Douglas Costa che l’1-0 lo sfiorano soltanto. Tutto comprensibile considerando le tante incognite dopo i tre mesi di stop per l’emergenza Coronavirus. Pjanic in campo da titolare, Khedira e Bernardeschi dentro nella ripresa. Adesso al tecnico bianconero non resta che attendere la vincente dell’altra semifinale, quella tra Napoli e Inter. CR7 ha voglia di mettere nel proprio palmares anche la Coppa Italia.

Fonte: Tuttosport