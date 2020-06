Barbara Di Palma, bellissima e amatissima conduttrice televisive, uno dei volti noti della Rai, da la Vita in Diretta a Storie Italiane a Italia Si è arrivata stasera a Positano in Costiera amalfitana nelle sue tappe sulla ripartenza dopo il coronavirus covid-19 , in Campania ha visto già Ischia in provincia di Napoli, ora qui in Costa d’ Amalfi in provincia di Salerno. La aspettiamo alla Chiesa Nuova, punto di riferimento Il bar Internazionale e Il Grottino, alla fine di un lungo giro per Agerola e Praiano “Se sono in zona vado sempre a salutare mia madre a Pimonte”, i legami affettivi e familiari son fondamentali per la nostra Barbara che arriva alla guida della sua nuova “500” noleggiata per l’occasione dalla RAI.

Stiamo parlando di Barbara Di Palma una giornalista che è considerata da tutti una colonna e una presenza immancabile dello storico programma pomeridiano della televisione pubblica. La sua militanza alla Vita in Diretta infatti è durata ben diciotto anni. Un record, un periodo lunghissimo in cui la dinamica inviata ha percorso su e giù l’Italia a caccia di storie e notizie. Da qui è passata a Storie Italiane a Italia Si. La Di Palma è una trottola “Non mi sono fermata mai neanche in questo periodo, abbiamo fatto servizi per tutta l’ Italia ogni volta qualche storia da raccontare. A Positano ci manco da venti anni – ci confessa -, per me è stato un piacevole ritorno, qui feci anche un bellissimo corso di sub”

Foto 2 di 2



Dopo qualche minuto col direttore di Positanonews Michele Cinque, col quale ha avuto in comune la contemporanea collaborazione con Il Mattino, Barbara Di Palma è andata all’Art Hotel Pasitea di Gianmaria Talamo, che ha un passato da attore, nulla avviene a caso a volte. Domani mattina il programma in diretta dalle 10.

Barbara ha fatto una lunga strada nel campo che amava, il giornalismo, con la partecipazione a Miss Italia, dove ha rischiato di vincere per poco. Poi il piccolo schermo .

Gli esordi in televisione furono nella trasmissione Sereno Variabile, accanto a Osvaldo Bevilacqua. Nel 2002 poi è arrivata la grande occasione: la possibilità di lavorare a un nuovo programma Rai che avrebbe, di lì a poco, conquistato il pubblico del pomeriggio televisivo. Il programma era proprio La Vita in Diretta, a guidarlo c’era Michele Cucuzza e il format, un mix di informazione e intrattenimento ha fatto subito centro, soprattutto grazie al grande lavoro della redazione e degli inviati. Tra questi, la giovane Barbara Di Palma, si è subito distinta per uno stile spigliato, ma anche attento all’approfondimento di ogni dettaglio delle storie che andava a raccontare.

La vita privata? “Il fidanzato è lontano, non ci vediamo molto a causa dei miei impegni.. Matrimonio e figli? E’ ora di cominciare a pensarci”