Isole del Golfo. Nuove disposizioni di De Luca concernenti il trasporto marittimo.

Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato ieri sera delle nuove disposizioni, per quanto concerne il trasporto marittimo per le Isole della Campania, che decorreranno a partire da oggi fino al 15 giugno. Innanzitutto dovrà essere ripristinato il 100% dei servizi programmati in ordinario e, coloro che provengono da altre regioni d’Italia dovranno effettuare la prenotazione online del traghetto, almeno 24 ore prima e dovranno presentarsi all’imbarco un’ora prima per avere il tempo di rilevare la temperatura corporea, effettuare test rapidi o, in casi estremi, il tampone. Tutto ciò con la richiesta esplicita ai Comuni delle Isole, alle forze dell’ordine ed alla protezione civile, di impegnarsi in rigidi controlli ed estrema collaborazione.