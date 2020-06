Ischia ( Napoli ) – Con Capri è l’isola più turistica della Campania e del Sud Italia . Spiagge semivuote e lidi deserti sull’isola verde in una domenica che avrebbe registrato il pienone. Molte attività hanno deciso di non riaprire per questa stagione, mentre chi ha deciso di accogliere turisti e vacanzieri per il momento soffre. Ecco un contributo video che mostra il centro e le spiagge pochi minuti fa.