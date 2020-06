Inps, respinte molte domande per il Reddito di emergenza. Si potrà presentare nuova istanza.

l’Inps ha reso noto che sono oltre centomila le domande presentate in pochi giorni per il Reddito di emergenza istituito dal governo ma molte di queste istanze saranno respinte perché: “l’esame delle prime richieste per il Rem ha evidenziato come numerose domande siano prive di una Dichiarazione sostitutiva unica”. All’inizio del mese l’istituto aveva ribadito che per accedere al beneficio, oltre a possedere i requisiti socio-economici previsti dalla legge, è necessario avere una Dsu valida. Ciò significa che ora molte richieste pervenute all’Inps in questi giorni saranno rigettate. Chi verrà escluso perché sprovvisto della Dichiarazione sostitutiva unica potrà comunque presentare una nuova istanza entro la fine del mese.