Indagini su aperture in Lombardia. De Luca: “Mentre altrove si brindava, in Campania chiudevamo”

E’ stata avviata un’indagine sull’apertura (mancata) delle zone rosse in Lombardia nella fase più acuta dell’emergenza.

Per quanto ci riguarda – dice il Governatore De Luca –, in Campania, quando si è determinato un focolaio, non abbiamo aperto il dibattito sulle competenze, ma siamo intervenuti immediatamente, istituendo la zona rossa dov’era necessario.

La Campania si è salvata anche per questo motivo, oltre al fatto che abbiamo anticipato di quindici giorni le decisioni prese dal Governo su scala nazionale.

Mentre altrove si brindava in piazza, in Campania si chiudevano le attività pericolose.

Così abbiamo protetto i cittadini.