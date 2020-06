Incidente stradale sulla Strada Provinciale Ravello-Chiunzi a causa del fondo stradale scivoloso, nessun ferito

Nel tardo pomeriggio di questa prima domenica d’estate dobbiamo registrare un incidente stradale verificatosi sulla Strada Provinciale Ravello-Chiunzi, arteria tristemente famosa per il numero di sinistri che si verificano lungo i suoi tornanti. A causare l’incidente è stato con molta probabilità il fondo stradale reso scivoloso ed insidioso dalla pioggia caduta nel pomeriggio e che ha fatto perdere il controllo ad un minivan con a bordo un gruppo di persone che avevano trascorso la giornata in costiera amalfitana. Il conducente dell’autoveicolo improvvisamente ha perso l’aderenza al terreno e, quindi, il controllo del mezzo che è andato ad impattare nel costone roccioso. Fortunatamente non si registrano feriti ma solo tanta paura e danni importanti alla parte anteriore del minivan.