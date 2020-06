Infortunio in barca a Capri per Simona Izzo che, in occasione del ponte dei Santi Pietro e Paolo, si trovava sull’isola insieme al marito Ricky Tognazzi. «Sono caduta come un pesce. Sto bene ma mi muovo con la stampella» ha detto Simona Izzo. Nulla di grave dunque per l’attrice romana, anche se per qualche giorno dovrà limitare gli spostamenti.