Incidente al sentiero degli Dei: sospetta frattura per escursionista, interviene eliambulanza

Neanche il tempo di veder partire l’estate che al Sentiero degli Dei si registra il primo ferito. Ancora non si conoscono dettagli della dinamica, ma un escursionista è rimasto ferito: per lui, almeno stando alle informazioni ricevute, si parlerebbe di una frattura. I soccorsi sono da poco intervenuti; l’eliambulanza ha prelevato il ferito e trasportato in ospedale.

Tornano numerosi i visitatori del Sentiero degli dei e già si registrano, quindi, i primi casi di feriti. Il fantastico e unico sentiero che coinvolge i comuni di Agerola, Positano e Praiano e che ogni anno attira migliaia e migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo, sta tornando ad essere popoloso come di solito negli anni è stato, ma ciò fa sì che aumentino anche gli episodi di questo tipo. Troppo spesso persone che non sono preparate a questo tipo di percorso, si cimentano in una impresa, da incoscienti.