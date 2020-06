Positano ( Salerno ) . Incidente a Tordigliano verso Positano. Ancora le moto sulla S.S. 163 in Costiera amalfitana protagoniste di incidenti. Incidente questa mattina a Tordigliano, a Vico Equense, sulla S.S. 163 da Piano di Sorrento a Positano . Non sono ancora chiare le dinamiche ma, com’è possibile vedere dalle immagini, un motorino è riverso in terra. Rimanendo in attesa di ulteriori dettagli, aggiorneremo quanto prima.

Il centauro con delle ferite alla gamba, è stato trasportato all’Ospedale dal 118, per fortuna senza gravissime conseguenze.