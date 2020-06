In questa domenica in tanti hanno raggiunto la costiera amalfitana, ma permangono i disagi per il numero insufficiente di corse della Sita

Oggi, complice una domenica all’insegna del sole e delle temperature piacevoli, in tanti hanno raggiunto la costiera amalfitana per trascorrere una giornata rilassante, magari concedendosi anche un bagno nelle acque cristalline oppure una escursione sui sentieri. Ma al momento di fare rientro nelle proprie città di appartenenza si sono ripresentati i soliti problemi, verificatisi anche lo scorso 2 giugno, per il numero insufficiente di corse degli autobus della Sita a fronte dei tanti passeggeri. Ricordiamo che, in base alle norme di sicurezza anti-Covid, ogni autobus della Sita può viaggiare con un numero dimezzato di persone rispetto alla reale capienza, all’incirca 20 passeggeri. Ancora caos, quindi, tra Positano, Agerola, Ravello e Scala. Nonostante si sia a conoscenza durante il fine settimana aumentino in modo esponenziale le presenze in costiera di persone che si spostano con il trasporto pubblico, la Sita continua ad avere corse ridotte nei giorni festivi, a discapito di quanto stabilito dal decreto regionale. La motivazione? Forse un modo per poter accedere alla cassa integrazione nei confronti dei dipendenti. Una situazione inaccettabile per la quale si sollecita l’intervento del Prefetto.