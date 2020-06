In Costiera Amalfitana, a Minori – borgo covid free, riapre l’Hotel Villa Romana a 4 Stelle. A Maiori le case di Rossellini

In Costiera Amalfitana, a Minori – borgo covid free, riapre l’Hotel Villa Romana a 4 Stelle. A Maiori le case vacanza dedicate allo storico film di Roberto Rossellini “L’Amore” del quale, il maestro del Neorealismo girò “Il Miracolo” anno 1948 con Anna Magnani. Continua la ripartenza in Costa d’ Amalfi .

Reale: “Si inizia. Ci siamo, cari turisti dall’inizio della pandemia siamo uno dei pochi posti e luoghi turistici al mondo che non ha avuto nessun caso di Coronavirus. Apre l’Hotel Villa Romana, chiavi imbustate da riconsegnare solo alla partenza e bustine per conservare le mascherine. Si potrà spaziare in questo villaggio dalla spiaggia distante pochi metri al Sentiero dei Limoni per fare anche trekking oppure visitare la Villa Romana risalente all’ I Sec. d.C. Il New York Times ha inserito questi luoghi tra i 10 al mondo dove poter trascorrere la vacanza in piena sicurezza”.

“Chiavi imbustate e bustine per ogni cliente per dargli la possibilità di portare con se la mascherina. Queste solo alcune delle disposizioni adottate nelle nostre strutture. Dall’1 Luglio apriamo l’Hotel Villa Romana 4 Stelle con ambienti davvero raffinati, camere spaziose e distanziamento garantito ovunque. Ricordo che il nostro personale è stato sottoposto a test ed i risultati sono stati negativi. Inoltre il cliente consegnerà le chiavi solo alla partenza e dunque potrà portarle sempre dietro e non dovrà restituirle tutte le volte che uscirà”. Lo ha dichiarato Andrea Reale dell’Hotel Villa Romana di Minori, ma riapriranno tutte le strutture della famiglia, anche quelle ispirate allo storico film “L’Amore” di Roberto Rossellini di cui il padre del Neorealismo girò un intero episodio in Costiera Amalfitana, a Maiori e non solo. Nel 1948 “L’Amore” ma Rossellini girò in Costiera Amalfitana altri 3 film: “Paisà” nel 1946, “La Macchina Ammazzacattivi” nel 1952 e “Viaggio in Italia” nel 1953. E fu proprio che tra i vicoli e le calette, le baie color smeraldo della Costiera che Anna Magnani e Roberto Rossellini vissero anche il loro amore. “Sono dei pazzi, degli ubriachi di sole! Ma sanno vivere avvalendosi di una forza che pochi di noi posseggono: la forza della fantasia!”. E’ così che Roberto Rossellini, definiva gli abitanti della Costa d’Amalfi. E la Costiera è sempre set di film internazionali. Era la fatidica estate del 1962 quando le bellezze della Costiera Amalfitana furono proiettate nel mondo ed era possibile imbattersi tra i vicoli della Divina in incontri davvero unici o addirittura vedere passeggiare Jacqueline Kennedy.

La famiglia Russo/Reale è storica della ristorazione e dell’accoglienza in Costiera Amalfitana sin dal 1950. Oggi la tradizione, con Hotel a 4 Stelle a conduzione familiare è portata avanti dai fratelli Andrea ed Alessandro Reale.

“Si potrà pernottare ed alloggiare dall’1 Luglio anche nelle case vacanza “Il Miracolo” e “L’Amore” ispirate allo storico film di Rossellini ed a pochi metri dalla spiaggia di Maiori, oppure ci sarà la grande opportunità di dormire anche a Minori nella Torre Paradiso che con la sua terrazza domina la Costiera Amalfitana e la veduta sul mare con la spiaggia a pochissimi metri. L’Hotel Villa Romana si ispira alla Villa distante pochi metri e risalente al Primo Secolo Dopo Cristo. Una villa importante in un luogo molto amato e frequentato dall’aristocrazia romana – ha proseguito Reale – nei pressi del fiume Regina Maior. Le prime notizie di questa villa risalgono alla fine dell’ ‘800 mentre i restauri dei mosaici ebbero inizio a metà degli anni ’90. Dunque spiaggia, mare, buona cucina con prodotti locali ed i nostri chef affermati a livello internazionale, storia, archeologia, poi a pochi minuti dalle spettacolari baie. Per chi ama l’escursionismo ci sarà la possibilità di fare mare e cammino con l’esplorazione lungo il Sentiero dei Limoni.

L’Hotel Villa Romana da oltre 30 anni non era stato mai chiuso neanche un giorno e anche i lavori di manutenzione venivano svolti contemperando le esigenze della clientela. Eravamo chiusi durante il lockdown. A Minori non si è verificato alcun caso di Coronavirus e siamo stati molto severi nel rispetto delle norme. Il personale dell’hotel è sottoposto alla sorveglianza sanitaria così come previsto dal D.Lvo 81/08 e sarà dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale previsti. Nelle aree comuni basterà indossare la mascherina, mantenere il distanziamento personale, utilizzare gel idroalcolici nei dispenser presenti per igienizzare le mani. Al ristorante igienizzare le mani prima dell’ingresso in sala. E’ consentito togliere la mascherina solo quando si è seduti al tavolo mettendola nell’apposita bustina. Il personale di sala darà le dovute indicazioni per accedere alla sala. Camere sanificate ad ogni cambio, mentre la prima colazione è prevista a buffet con servizio e non self service. L’ospite seguirà le indicazioni della segnaletica presente. Sarà consentito togliere la mascherina solo da seduti al tavolo mettendola nell’apposita bustina. Il personale di sala darà le dovute indicazioni per accedere alla sala. Minori è Covid free, nessun caso, mai avuto Coronavirus ed in più abbiamo anche il rispetto di tutte le norme di sicurezza. Abbiamo destagionalizzato il turismo realmente ricevendo circuiti di mercato italiano, europeo ed Exstra Europeo. Si riparte in sicurezza col turismo culturale, il trekking, il WELLNESS con le nostre prelibatezze del palato preparate dai nostri Chef, i prodotti tipici locali e vini doc della Costa D’Amalfi, l’ ambiente sobrio ma elegante”.

Dunque a Maiori le case vacanza “Il Miracolo”, “L’Amore” e la “Mansardina” mentre a Minori il Residence “Torre Paradiso” con la terrazza panoramica.

Il piccolo villaggio di Minori, con i suoi limoni, l’arte pasticciera e tante altre cose buone.

“Il Villa Romana Hotel & Spa è situato nel cuore di Minori, uno dei tanti piccoli villaggi che costellano lo stupendo paesaggio della Costiera Amalfitana, patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1997. Prenotare una camera presso il Villa Romana Hotel & Spa vi darà un posto in prima fila – ha concluso Alessandro Reale – per una dei più bei spettacoli naturali che si possano immaginare. Potrete provare la sensazione di vivere come un abitante della zona, attraversando a piedi il labirinto di viuzze del centro di Minori che dal Villa Romana Hotel & Spa portano fino alla vicina spiaggia o godendo di uno dei tanti ristoranti tipici che servono i sapori autentici della Costiera Amalfitana. Prenota ora la tua camera al Villa Romana e concediti una vacanza indimenticabile.

Da Minori a Maiori, da Amalfi a Ravello e ancora più avanti verso Positano, Praiano, Atrani e oltre, la Costiera Amalfitana vi lascerà un ricordo indelebile di viste mozzafiato sul mare, acque cristalline e della vegetazione rigogliosa che circonda il Villa Romana Hotel & Spa e la sua piscina. Prenota ora la tua vacanza, non te ne pentirai!

Sono state applicate tutte le misure previste dai DPCM (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri) e dalle ordinanze della Regione Campania con i protocolli di sicurezza anti diffusione SARS- COV-2.In particolare garantiamo che la nostra struttura ha effettuato un’opera di pulizia, disinfezione e sanificazione con presidi medico chirurgici e biocidi così come previsto da rapporto ISS Covid-19 n°19/2020.

È stata effettuata la stessa operazione di pulizia, disinfezione e sanificazione anche degli apparati dell’aria condizionata”.