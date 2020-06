In Campania la scadenza delle esenzioni dei ticket sanitari viene prorogata dal 30 giugno al 31 ottobre 2020

In Campania la scadenza delle esenzioni dei ticket sanitari prevista per il prossimo 30 giugno viene prorogata al 31 ottobre 2020. E’ quanto stabilito dalla Regione in modo da evitare la creazione di pericolosi assembramenti negli ambulatori delle Asl per effettuare i rinnovi.

La proroga riguarda le esenzioni per età, fascia di reddito (con codici E00, E01, E02, E03, E04, E10, E11, E12, E13, E14), per malattie croniche e rare. Pina Tommasielli, responsabile della medicina territoriale dell’unità di crisi anti-Covid19, ha spiegato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze – su proposta della Regione Campania – ha esteso la proroga dell’esenzione per reddito a fine ottobre in modo da ridurre gli assembramenti negli uffici distrettuali, specialmente a beneficio dei soggetti anziani e malati cronici.

I medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta quindi potranno continuare a utilizzare il codice di esenzione scaduto o in scadenza entro il 31 ottobre su richiesta del paziente.

Per quanto concerne le esenzioni per gli ultra65enni la Regione Campania, al fine di evitare i disagi per la necessità di dover rinnovare annualmente la richiesta del certificato provvisorio di esenzione per reddito, ha stabilito la durata illimitata dei codici di esenzione E01, E03 e E04 a condizione che il controllo delle autocertificazioni abbia dato esito positivo, con conferma dei dati autocertificati.

Analoga validità illimitata è stata prevista per i certificati rilasciati ai familiari a carico del dichiarante.