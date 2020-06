Il video commovente di Zanardi e Schumacher, insieme ai Caschi d’Oro. I due campioni immortalati in uno splendido filmato risalente al 2001, subito dopo il grave incidente nella IndyCar.

Alcune immagini restano impresse nella mente. Alcuni sportivi suscitano nel pubblico un’emozione unica, irripetibile, al di là delle proprie imprese. Alex Zanardi e Michael Schumacher sono due di questi esempi, purtroppo accomunati da un destino decisamente avverso, che ha tolto loro quanto di bello gli aveva donato. Due straordinari campioni che hanno anche condiviso una parte di carriera insieme, nei gloriosi anni ’90 della Formula 1. Zanardi poi migrò verso lidi americani, scegliendo la IndyCar nella sua seconda vita motoristica. Il terribile incidente al Lausitzring il 15 settembre del 2001, sembrava averlo messo K.O., invece solo tre mesi dopo era a Bologna per la consegna dei Caschi d’Oro di quell’anno.

Nell’edizione del 2001 del Motorshow di Bologna è andato in scena un momento indimenticabile per tutti gli appassionati e non solo. Alex Zanardi, reduce soli 90 giorni prima da un terribile incidente in Germania, si presenta alla cerimonia di consegna dei Caschi d’Oro. Un premio speciale accolto con il solito sorriso solare e la positività che l’ha sempre contraddistinto, con un incontro che resta immortalato nella storia. A premiarlo è stato infatti il “Kaiser” Michael Schumacher, fresco del secondo titolo mondiale vinto con la Ferrari. Nel video si vedono i due abbracciarsi e scambiarsi delle fraterne pacche sulle spalle, con una complicità degna dei grandi campioni. Si perchè Zanardi, pur non avendo vinto in F1, campione lo è diventato dopo, abbattendo ogni record paralimpico.

Fonte automotorinews