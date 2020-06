Il turismo lentamente riparte ed arrivano le prime prenotazioni per la costiera amalfitana, Sorrento e Capri. Ma non dimentichiamo la sicurezza

Il turismo lentamente comincia a riprendere portando una ventata di speranza in costiera amalfitana e penisola sorrentina. Dopo un periodo di fermo forzato cominciano ad arrivare le prime prenotazioni in Campania, con una netta preferenza per i paesi della costiera amalfitana e della penisola sorrentina, da sempre mete preferite dal turismo nazionale ed internazionale per la loro bellezza ed unicità. La ritrovata libertà spinge tantissime persone a volersi regalare qualche giorno di relax dopo un periodo di quarantena legato all’emergenza Coronavirus. Il dato che emerge è quello di prenotazioni per un periodo più breve rispetto a quelle degli scorsi anni, in molti cercano sistemazioni in strutture ricettive per un tempo inferiore ad una settimana e spesso anche per un week-end. In aumento gli italiani che preferiscono un turismo nazionale alla scoperta della nostra bellissima nazione.

Ma, come sempre, sono anche tanti i turisti internazionali che scelgono l’Italia per trascorrere le proprie vacanze ribadendo il loro amore per il nostro paese. La Campania sicuramente si posiziona ai primi posti tra le regioni prescelte anche perché gli ultimi dati la identificano come una regione sicura con un bassissimo numero di contagi.

Ma, nonostante la ritrovata pseudo-normalità, è comunque necessario ricordare che l’emergenza non è finita ed il Covid-19 non è magicamente scomparso. E’ quindi indispensabile continuare ad adottare, sia da parte dei turisti che da parte delle strutture ricettive, tutte le norme di sicurezza indispensabili per il contenimento e la prevenzione del contagio. Quindi non dimenticare mai i dispositivi di protezione individuale ed il distanziamento sociale.

L’estate è alle porte e la voglia di viverla è tanta, ma è necessario che il rilancio del turismo cammini sempre di pari passo con la sicurezza per i turisti e per i residenti.