“Il tuo disegno per la Salernitana”. Mantenuta la promessa: il piccolo Carlo di Maiori ritira la maglia di Djuric. Lo scorso 4 aprile, in pieno lock down, improvvisamente il telefono del piccolo Carlo Pisacane di Maiori, in Costiera Amalfitana, ha squillato. «Pronto, sono Djuric» sono le parole che ha sentito non appena ha risposto. Il piccolo ma grande tifoso della Salernitana ha così scoperto di aver vinto l’iniziativa “Il tuo disegno per la Salernitana”. “Ci vediamo presto allo stadio, per ora dobbiamo restare a casa. Sei stato molto bravo con il cartellone”, aveva detto il calciatore bosniaco, che è rimasto molto colpito dalla frase “affonderanno i nostri ricordi, emergeranno i nostri sogni”, che gli aveva anche promesso la sua maglia autografata. Adesso, con l’emergenza sanitaria superata, la società ha convocato in sede il piccolo tifoso, mantenendo la promessa: Carlo ha ricevuto la maglietta autografata dal suo idolo.