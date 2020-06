Oggi il TGR Campania è stato a Sorrento per parlare del rilancio della città dal punto di vista soprattutto turistico dopo il lungo periodo di lockdown (il servizio è visibile dal minuto 13.40). A Sorrento cominciano a tornare i proprietari delle seconde case e cominciano a vedersi i primi turisti anche se manca al momento il turismo internazionale che rappresenta per la città del Tasso una delle fonti economiche maggiori. Per ora solo una mezza dozzina di alberghi, su circa un centinaio, hanno riaperto ma si prevede un netto aumento per i mesi di luglio, agosto e settembre.