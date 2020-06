Il TAR mantiene l’ordinanza anti traffico. Il sindaco De Lucia “Giornata storica per Positano e tutta la Costiera amalfitana”

Positano ( Salerno ) . Così le dichiarazioni del sindaco Michele De Lucia ” Oggi è una giornata storica per Positano e per tutta la Costiera Amalfitana: il TAR Campania ha respinto il ricorso contro l’ordinanza Anas che limita i grandi bus.

Non vedremo più code di torpedoni che percorrono la costiera e creano ingorghi e disagi!

E’ una vittoria per tutti i cittadini della Costiera, Il TAR ha giustamente garantito le ragioni della vivibilità e della sicurezza!”

