Il sindaco Sagristani: “i report relativi al Covid 19 verranno pubblicati con cadenza settimanale”.

Il sindaco Piergiorgio Sagristani ha comunicato che: “a partire da questa settimana anche in considerazione dell’assenza di tempo di nuovi casi positivi nel nostro Comune, i report relativi al Covid 19 verranno pubblicati con cadenza settimanale! Ciononostante continuerà l’attività di monitoraggio, con l’ obiettivo di individuare e gestire al meglio eventuali criticità che si dovessero presentare! Non abbassiamo la guardia! Colgo l occasione per ringraziare Johnny Pollio e Corrado Soldatini che sono gli ideatori della Covid map Penisola Sorrentina e Antonino Savarese e Gaetano Galano che hanno in questi mesi curato i dati per il Comune di Sant Agnello! A loro va un grazie di cuore!”