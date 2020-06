Il periodo migliore per passeggiare sul sentiero della Malacoccola è proprio questo di maggio e giugno, prima del gran caldo, o in autunno. Con tra le mani la Guida Lento Pede di Andrea Fienga e Vincenzo Astarita, edita da Con -Fine, e i bastoncini da trekking , messi gentilmente a disposizione da Nino Aversa, abbiamo imboccato il sentiero da via Nastro d’oro, nella curva con edicola, presso l’ex cava di pietre, con gran parte dei soci e simpatizzanti UNITRE di Piano di Sorrento. La bella giornata di sole, il panorama, la bellezza del paesaggio, le tante fioriture della macchia mediterranea, la colonia di Corvi imperiali e Gabbiani Corsi che svolazzava sulle nostre teste , ha suscitato la meraviglia e la costatazione di un territorio speciale nel suo genere. Luogo molto amato dal Sig Sindaco Sagristani, che spesso vediamo fotografato qui. Dal mare alla collina in pochi minuti, e soprattutto la differenziazione delle due coste, quella sorrentina del golfo di Napoli, piana tufacea e quella amalfitana del golfo di Salerno, calcarea , dal mare al monte Faito. Con il relativo lavoro e condizionamento dell’uomo a seconda del territorio afferente. Il racconto fotografico nelle immagini di Caterina Esposito e Sara Ciocio , esprime molto meglio di qualsiasi parola la straordinaria giornata.