Il salernitano genio del marketing Gaito: “Ripartire da turismo in Costa d’Amalfi e Cilento”

Di fronte al cambiamento epocale innescato dalla pandemia, bisogna sbrigarsi a intercettare le nuove esigenze della collettività. Fondamentale è mettere al centro le persone che, da potenziali clienti, mai come ora, devono essere «coccolate». La ricetta salva-crisi per imprese e per turismo è del salernitano Raffaele Gaito, 35enne tra i più noti nel panorama del digital marketing. A riportarci la sua testimonianza è Nico Casale per il quotidiano Il Mattino in edicola oggi. Originario di Sarno, ora Gaito vive a Londra. A diciassette anni, apre il suo primo blog, a venti lancia la prima azienda e poi non si è più fermato. Tanto da vedersi riconoscere, nel 2012, il premio nazionale per l’Innovazione. Secondo lui, «l’espressione nelle crisi nascono le opportunità non è una frasetta motivazionale per Instagram, ma qualcosa di molto concreto». Le aziende, infatti, devono «capire come sono cambiate le esigenze dei propri clienti». «Sei mesi fa spiega – potevamo ritenere importante comprare una nuova auto o l’ultimo paio di scarpe alla moda. All’improvviso, tutte queste cose sono passate in secondo piano. Le nuove esigenze sono diventate capire a che ora il supermercato è meno pieno, prenotare uno slot libero dal parrucchiere il prima possibile, far studiare i propri figli dal divano in salotto». Ed è qui che entra in gioco il digital marketing che riesce a «identificare nuove opportunità, consente di raggiungere il proprio pubblico senza barriere e, soprattutto, creare delle relazioni». Insomma, gli imprenditori ragionino in termini di relazioni, «senza dimenticare che, dietro ai profili social, agli indirizzi e-mail e ai numeri di telefono, ci sono delle persone che stanno affrontando uno dei momenti più complessi e certamente nuovi della loro vita». Il marketing digitale, allora, assume «un peso enorme» nelle relazioni, rivendica Gaito chiarendo che l’obiettivo si centra «attraverso comunicazioni semplici, chiare e gentili, contenuti di qualità che informino e intrattengano il pubblico, un’assistenza clienti degna di questo nome». D’altra parte, l’esperto è convinto che «questo è il momento delle coccole».

Il comparto turistico è tra quelli che pagano il prezzo più alto della crisi, dal grande albergo al piccolo b&b a conduzione familiare. Qui, «la cosa più pericolosa da fare è chiudersi a riccio e continuare sulla strada dell’abbiamo sempre fatto così», ragiona Gaito che bolla questa frase come quella «che frena l’innovazione». Ora, «è il momento di sperimentare senza se e senza ma» e farlo in coerenza «con i propri valori e la propria visione aziendale». Ancora una volta il digitale può essere di supporto in fase di analisi di nuove strategie. «La prima cosa da fare consiglia – è guardarsi intorno e capire come si stanno muovendo gli altri, sia nella propria industria che in quelle limitrofe. L’ispirazione arriva da dove meno ce l’aspettiamo. La parola chiave è ascolto. Il digitale è lo strumento migliore per ascoltare i nostri clienti, capire cosa vogliono e ripensare l’offerta di conseguenza». I prossimi trend del settore sono «sostenibilità, turismo domestico, personalizzazione, sicurezza, esperienze di nicchia, produzioni locali», rivela aggiungendo che, intorno a queste, «possono e devono ripartire il Cilento, la Costa d’Amalfi e tutti gli altri brand del turismo italiano. Parole che in realtà erano nell’aria già da un paio di anni, ma che molti operatori ignoravano o facevano finta di ignorare. Ecco, ora non è più possibile ignorarli». In che modo? «Con l’e-commerce, ci si può aprire a un pubblico enorme e vendere i prodotti made in Italy in tutto il mondo. Con i contenuti, si possono raccontare i valori che sono dietro alle aziende, prodotti e servizi. Con i social media si possono instaurare relazioni e offrire supporto a chiunque», conclude.