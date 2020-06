Il Professor Giovanni Ruggiero, collaboratore vicario Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane “Publio Virgilio Marone” di Meta, nonché ex sindaco di Piano di Sorrento ci parla della didattica a distanza Didattica e di come l’impatto e l’organizzazione sia stato ovviamente diverso nelle scuole superiori, dove l’applicazione si è rivelata un po’ più semplice, mentre è stato meno facile nelle scuole medie ed ancor più difficile nelle scuole elementari con bambini molto piccoli. Ai tempi del Coronavirus gli insegnanti hanno dovuto reinventare il proprio ruolo ma la didattica a distanza è stato il modo per mantenere le relazioni, per non perdersi. Ascoltiamo con attenzione le parole del Prof. Ruggiero.