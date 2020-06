Il post polemico di Silvio Staiano: “A Capri su un campione di 1.000 persone nessuno indossa la mascherina”

Riportiamo il post del patron di Capri Watch Silvio Staiano sul rispetto delle norme anti-Covid sull’isola azzurra. Ecco le parole di Staiano:

Venite a Capri! Qui è il PARADISO TERRESTRE! L’unico idiota ad osservare le idioti norme decretate da “Idioti di Stato” sono rimasto io! Proprio quello che più di tutti, della mascherina obbligatoria all’aria aperta, ne ha denunciato la illogicità, l’incoerenza e l’assenza di ogni presupposto medico-scientifico. Quindi VENITE! Venite pure tutti a Capri! Capri è LIBERA!!!

Lo dicono i grafici con ESTREMA CHIAREZZA: Dall’11 giugno ad oggi, oltre il 30% di chiunque cammini per strada a Capri NON indossa la mascherina.

Sabato 13 giugno dalle ore 21 fino alle 24, il 100% delle persone non la indossavano: su un campione di 1.000 persone, di ogni età, di ogni provenienza, in luoghi aperti, chiusi ed in evidenti ASSEMBRAMENTI, tutti e 1.000 (LI HO VISTI IO CON I MIEI OCCHI) non indossavano la mascherina! 1.000 persone circolavano per tutte le strade di Capri e nessuna di loro (DICO NEMMENO UNA) indossava la mascherina!!!

Quindi, venite pure liberamente a Capri, non misurano la temperatura al Porto di Napoli e dalle 21 di sera il VIRUS SPARISCE! W CAPRI e W la nostra amatissima “italietta”.