Tutti, residenti interessati, turisti, visitatori ed operatori del turismo si chiedono perchè il pontile di attracco di Minori in costa di Amalfi (da dove generalmente partono e dove arrivano i battelli in servizio giornaliero sia per le isole del golfo che per i centri balneari delle due coste) agli inizi di ogni stagione turistica non è mai pronto.

Ci sono sempre dei lavori in corso che interessano la tenuta della struttura costruita nel primo dopoguerra con la partecipazione economica degli Stati Uniti d’America, subendo nel corso degli anni giuste modifiche ,che avvengono spesso con inspiegabile ritardo.

Da domani, 13 giugno, gli ospiti per partire o arrivare devono servirsi del porto di Maiori.

Non ci sembra troppo turistica l’operazione dato che, nonostante tutto, siamo a giugno caldo