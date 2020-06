Il nuovo singolo di Francesco Key B è featuring con il celebre cantante partenopeo Raffaello

Dopo diversi brani già all’attivo, che lo hanno visto come un vero e proprio mago del recupero musicale partenopeo, Francesco Key B, all’anagrafe Francesco Bauleo, torna sulla scena della musica del Sud con il remix di “Bambola – la nostra storia” accompagnato ad un featuring incredibile con il celebre cantante neomelodico Raffaello.

Il brano, infatti, è la rivisitazione di una famosa ballad romantica del cantante neomelodico Raffaello che, entusiasta di questa rivisitazione, ha deciso di sostenere il talento di Francesco Kay B e di riportare in auge un suo vecchio lavoro.

Il progetto, infatti, si propone l’obiettivo di riprendere un singolo di qualche tempo fa e di riproporlo al pubblico in chiave innovativa, avvicinandolo a linguaggi e ritmi più moderni, un vero e proprio incontro-scontro tra la solennità dei suoni della musica napoletana e il ritmo urban.

«Lavorare con un artista talentuoso come Raffaello per me è motivo di vanto, oltre che di crescita professionale, e spero che questa esperienza possa rappresentare solo l’inizio di una serie di future collaborazioni. È stato un lavoro impegnativo ed ambizioso, fatto di incontri e paralleli, tesi a creare qualcosa di importante, una storia di contrasto e unione, tra due mondi: Rap e musica neomelodica. L’idea di mixare due generi musicali così diversi nasce dalla volontà di mettere le generazioni a confronto così da poter vivere, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, in piena comprensione e serenità». Ha spiegato Francesco Key B.

Il remix di “Bambola – la nostra storia” si preannuncia già come una probabile hit estiva e si prepara a spopolare in questa calda stagione anomala, senza grandi eventi di musica live.

Il videoclip che accompagna il brano, realizzato da Ferdinando Esposito, si ispira liberamente al tema della canzone, che rappresenta una dedica alla donna amata.

La produzione è di Michela Marigliano, manager ormai già nota nel mondo degli artisti emergenti della Campania, e di Lucia Vatieri, astro nascente del management musicale; il beatmake, invece, vede la firma di Drewtrax.