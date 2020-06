IL NOSTRO TEMPO, poesia di Armando Fusaro.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Riceviamo e, volentieri, pubblichiamo l’ultima poesia di Armando Fusaro.

Il NOSTRO TEMPO

Il tempo è prezioso AMORE,

il nostro non è vendicativo?!…

Certe volte vorrei fermarlo

e, a volte, farlo passare in fretta

per la mia convenienza.

Non posso, ma vorrei farlo!…

Ci provo con carta e penna

solo per te, mio unico AMORE.

Vorrei passasse in fretta

questo tempo, per stringerti

e baciarti ogni momento!…

Prigioniero sono del tiranno

e non posso farlo.

L’orologio biologico del tempo,

scandito dal suo ticchettio,

non lo permette.

Pur passerà questo 2020 maledetto.

Il tempo è il tempo e fa il suo mestiere,

chi può fermarlo?!…

Noi creature di questo prezioso tempo

sappiamo di non sprecarlo e di non perderlo!…

Il tempo è passato, forse sprecato,

e, adesso, non ritorna più …

peccato, AMORE peccato!!!…

Armando Fusaro, 2020