Il Napoli “ringhia” e strappa la Coppa Italia alla Juventus Trionfo del Napoli di Rino Gattuso che si aggiudica la Coppa Italia, il primo trofeo post-Covid ai calci di rigore per 4-2 contro la Juventus. Nella diretta il video del rigore vittorioso visto al Covent Garden a Meta di Sorrento su You Tube i festeggiamenti a Napoli . Nei 90 minuti la squadra di Sarri parte meglio ma è il Napoli, soprattutto nel finale ad avere le occasioni migliori, l’ultima in pieno recupero con miracolo di Buffon e palo che salva i bianconeri, prima dei penalty dove per la Juve sbagliano prima Dybala e poi Danilo lasciando al Napoli il trofeo grazie alle reti di Insigne, Politano, Maksimovic e Milik. Sugli scudi Meret, reduce da una stagione tribolata. La maledizione di Sarri continua e si materializza una volta di più nella serata in cui Gattuso trionfa per la prima volta in carriera da allenatore, dopo avere vinto tutto da incontrista. E subito esplode la festa in città, tra caroselli e bagni nelle fontane, come riporta Il Mattino .

Confermate le indicazioni della vigilia: nessuna novità dell’ultimo momento con Callejon e Mario Rui titolari e Mertens al centro dell’attacco fresco di rinnovo. Emozione durante l’inno d’Italia cantato da Sergio Sylvestre (che però dimentica qualche parola) nello stadio vuoto, poi un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del Covid 19.

In avvio la Juve preme e CR7 conquista subito un angolo. Il Napoli non sta a guardare ma è lungo il passaggio di Di Lorenzo per Callejon. Al 5′ errore dello stesso Callejon con un retropassaggio in area, Meret risponde sul tiro di Ronaldo. Gli azzurri giocano in 25 metri, ma ci sono alcune imprecisioni. Sarri imbastisce una gabbia a centrocampo ed è difficile arrivare in area di rigore bianconera. Ma al 13′ Mario Rui ci arriva e va a terra in area, però si prosegue. Il Napoli continua a chiudere tutte le linee ma in fase di uscita corre qualche rischio di troppo. Al 18′ Bentancur prova dalla distanza, para Meret. Al 22′ buona punizione per gli azzurri, va Insigne, calcia pericolosamente e colpisce il palo. Al 37′ Meret salva ancora su CR7. Al 40′ percussione azzurra e Buffon impegnato più volte, specie sull’ultima conclusione di Demme. Dopodiché è pericoloso Insigne, tiro da fuori deviato in angolo. Termina così un primo tempo abbastanza buono da parte degli azzurri.

Secondo tempo, nessun cambio nelle due squadre. Al 46′ Insigne vicino al gol ma è in fuorigioco. Primo giallo ai danni di Bonucci al 50′ per un fallo su Fabian. Buffon rischia poco dopo su Zielinski. Callejon va alla conclusione con il destro ma spara alto. Lo imita Bentancur subito dopo su percussione di Ronaldo. Al 60′ Fabian ci prova da fuori area ma non trova la porta. Dybala fa la stessa cosa qualche minuto dopo. Anche Bonucci prova da fuori, Meret c’è. Primo cambio di Sarri al 65′: entra Danilo per Douglas Costa​. Gattuso manda dentro Milik e Politano per Mertens e Callejon. Ed è proprio Politano a provarci subito, para Buffon. Al 71′ enorme opportunità per Milik che spara altissimo. Tra i bianconeri esce anche Pjanic per Bernareschi. Al 76′ Mario Rui si fa ammonire per un fallo su Dybala a metà campo. Escono anche Fabian per Allan e Hysaj per Rui. All’81’ Politano colpisce di testa ma troppo debole per Buffon. Due minuti dopo ci prova anche Insigne da posizione defilata. Sarri toglie Cuadrado per Ramsey. Tra gli azzurri entra anche Elmas per Zielinski. Juve pericolosa all’87’ con Alex Sandro, poi Ramsey calcia alto. Sono tre i minuti di recupero. E il Napoli colpisce il palo da angolo: colpo di testa di Maksimovic, para Buffon e sulla ribattuta il legno di Elmas. Si decide ai rigori.

Comincia con Dybala che sbaglia, para Meret. Va Insigne che segna. Danilo dal dischetto, alto. Sulla palla Politano che segna. Si presenta Bonucci, traversa e gol. È il turno di Maksimovic che segna. Va Ramsey, che spiazza Meret. Milik ha il rigore decisivo e segna. La Coppa è del Napoli!

Premiazione inconsueta. I calciatori in maglia azzurra si abbracciano e cantano mentre gli altoparlanti dello stadio intonano ‘O surdat ‘nnammurato .. che è il brano più cantato dai tifosi di fede azzurra. Una festa sobria, ma tanta soddisfazione soprattutto per Gattuso che è al primo successo in carriera da allenatore.

NAPOLI (4-3-3)

Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (35’ st Hysaj); Zielinski (43’ st Elmas), Demme, Fabian Ruiz (35’ st Allan); Callejon (22’ st Politano), Mertens (22’ st Milik), Insigne.

A disposizione: 16 Idasiak, 27 Karnezis, 9 Llorente, 11 Lozano, 13 Luperto, 31 Ghoulam, 34 Younes, 44 Manolas. All. Gattuso.

JUVENTUS (4-3-3)

Buffon; Cuadrado (40’ st Ramsey), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (29’ st Bernardeschi), Matuidi; Douglas Costa (21’ st Danilo), Dybala, Cristiano Ronaldo.

A disposizione: 1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 6 Khedira, 21 Higuain, 24 Rugani, 25 Rabiot, 35 Olivieri, 38 Muratore, 44 Vrioni, 46 Zanimacchia. All. Sarri.

ARBITRO: Doveri di Roma 1.

NOTE: ammoniti: Bonucci, Mario Rui e Dybala per gioco falloso. Angoli: 5-5. Recuperi: 1’ pt e 3’ st. Sequenza rigori: Dybala parato, Insigne gol, Danilo alto, Politano gol, Bonucci gol, Maksimovic gol, Ramsey gol, Milik gol.