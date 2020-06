Il Napoli è pronto a ripartire. Quali obiettivi porsi per il finale di stagione?

Ancora qualche giorno e poi, finalmente, sarà tempo di campionato. La Serie A riparte per chiudere la stagione più controversa della sua storia dal secondo dopoguerra ad oggi. Tutto pronto, il protocollo c’è, gli allenamenti sono ripresi. Tre mesi per chiudere un filotto di 120 partite e consegnare agli almanacchi la stagione 2019-2020 che, sicuramente, lascerà un segno tangibile nel prossimo futuro. Ipotizzare pronostici sulla Serie A è quanto mai difficile, ma se c’è da scommettere, occorrerebbe farlo sul Napoli. Perché?

Gli azzurri sono pronti a ripartire e probabilmente ce ne saranno delle pelle. Il team, prima guidato da Carlo Ancelotti ed oggi in mano al figliol prodigo Gennaro Gattuso, si è visto costretto a fermarsi nel momento migliore della sua altalenante stagione. I partenopei, infatti, erano reduci dalla vittoria all’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter, e da tre punti in campionato molto importanti nella corsa ad un posto in Europa. Dopo che nei mesi di quarantena molti hanno continuato ad allenarsi per non perdere smalto e forma, la squadra si è ritrovata a Castel Volturno per pianificare il proseguimento del proprio cammino. Proprio dalla Coppa Italia ripartirà il Napoli, che prima dello stop si era comportato bene anche in Champions contro il Barcellona. Contro l’Inter il vantaggio è indubbio: non solo quello dell’andata ma anche quello relativo al fattore campo. Il San Paolo sarà vuoto ma il Napoli, in casa sua, è un avversario assai ostico che sa sfruttare le crepe, anche minime, dell’avversario. La sensazione è che questo stop forzato possa costituire addirittura un vantaggio per il Napoli, una sorta di nuovo inizio. La stagione infatti si era messa fin da subito male, quantomeno in campionato e molti supporter si auguravano una fine rapida di quella che poteva essere la stagione di una clamorosa caduta. Il Coronavirus è stato, in questo, “prezioso” alleato, per usare un eufemismo.

Che obiettivi porsi, dunque, per il finale di stagione? La Coppa Italia, per un posto in Europa e per il fatto stesso di essere un trofeo, rappresenta sicuramente la priorità. Ma occhio a possibili sorprese: siamo sicuri che il Napoli, con 12 partite da giocare, parta in svantaggio anche per la Champions League? Assolutamente no: il campionato, quando ripartirà, dovrà fare i conti con una serie di realtà. L’Atalanta, quarta e mangiatutto, avrà la stessa brillantezza, soprattutto mentale, a maggior ragione per il fatto che Bergamo sia stato un epicentro del virus? E la Roma, reduce peraltro da un gennaio-febbraio a forte oscillazione, come reagirà? Il Napoli, questo è certo, ha risolto qualche grana in questi mesi. Ed è avversario ostico, probabilmente il secondo più temibile della Juve, parimenti all’Inter di Antonio Conte. Quel che è certo è che ci sarà da divertirsi davvero. Per tutti, mai come quest’anno, comincia un campionato nel campionato. Che se da un lato può penalizzare, dall’altro tuttavia può dare la carica mancata nei mesi precedenti. Il Napoli, c’è da esserne sicuri, è pronto a stupire…