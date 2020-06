Riportiamo, non senza emozione, il post odierno del Museo di Reggio Calabria,apparso su facebook, dedicato alla nostra concittadina Paola Zancani. Il Direttore Malacrino , da noi, inviati di Positanonews, intervistato in merito lo scorso anno si mostrò ben felice di presentarci le sale del museo appena aperte, dedicate al lavoro di Zancani sui Pinakes.

Oggi ricordiamo la figura dell’archeologa napoletana Paola #Zancani Montuoro (1901-1987).

Dopo i brillanti studi alla Scuola Archeologica Italiana di Atene, si dedicò con passione alle ricerche sull’Italia meridionale. Con il sostegno della Società Magna Grecia, fondata da Umberto #Zanotti Bianco (con lei nella foto) scoprì il santuario di Hera alla Foce del Sele, non lontano da Paestum, pubblicandone successivamente i materiali votivi e il ciclo delle metope figurate con le fatiche di Eracle ed episodi della guerra di Troia.

Ancora grazie ai finanziamenti della Società Magna Grecia, Zancani Montuoro condusse importanti ricerche nella Sibaritide, scavando e pubblicando la necropoli enotria di Francavilla Marittima. A Reggio Calabria lavorò intensamente, classificando le migliaia di frammenti di pinakes del santuario locrese della Mannella, il cui studio le era stato affidato da Paolo Orsi, e curandone la prima esposizione museale.

Today we like to remember the figure of the Neapolitan archaeologist Paola Zancani Montuoro (1901-1987).

After her brilliant studies at the Italian Archaeological School of Athens, she devoted herself with passion to the study of southern Italy. By the financial support of the Magna Graecia Society, that was founded by Umberto Zanotti Bianco (together with her in the photo, she discovered the sanctuary of Hera at the Foce del Sele, not far from Paestum, subsequently publishing its votive materials and the cycle of figured with the labors of Heracles and episodes of the Trojan War metopes.

Thanks again to the funding of the Magna Graecia Society, she conducted important research in Sibaritide, digging and publishing the enotria necropolis of Francavilla Marittima.

In Reggio Calabria, she worked intensely, classifying the thousands of fragments of pinakes of the Locrian sanctuary of Mannella, whose study had been entrusted to her by the archaelogist Paolo Orsi, she taking care of the first museum exhibition.

[Testo a cura della funzionaria archeologa responsabile delle collezioni del MArRC, dottoressa Daniela Costanzo. Post a cura della funzionaria responsabile della comunicazione e promozione, dottoressa Emanuela Bambara]