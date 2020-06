Il Monte Faito non si tocca

🌳🌳 FERMIAMO I CRIMINALI CHE DETURPANO IL FAITO 🌳🌳

Ho presentato un’interrogazione al Ministro dell’ambiente Sergio Costa per accendere un faro sul #Faito e mettere un freno alle attività criminali che lo deturpano.

Pochi giorni fa vi ho mostrato un video che ben rappresenta la bellezza che sboccia su quel monte.

Un patrimonio immenso è però a rischio per i continui illeciti che si susseguono.

Parlo di abbattimento di alberi secolari, sversamento di rifiuti speciali e realizzazione di abusi edilizi.

Durante il periodo di quarantena, cittadini e volontari dell’associazione WWF Terre del Tirreno hanno documentato un’attività insolita di furgoni che avrebbero trasportato materiale edile e grossi tronchi d’alberi (alcuni di interesse protetto).

A questo va aggiunto il fatto che i tagli sono stati effettuati nella stagione primaverile, stagione in cui si provocano gravi danni alla biodiversità e alla fauna e avifauna selvatica nel pieno dell’attività di riproduzione.

Per non parlare, poi, dell’attività di bracconaggio: sarebbero addirittura stati installati impianti elettroacustici per attirare le quaglie che, ben nascosti tra la vegetazione, fanno da richiamo ai bracconieri che arrivano all’alba con i loro cani, trappole e fucili per dare la caccia alla fauna presente.

Quella che è una risorsa per il #turismo del territorio oggi corre il rischio di trovarsi alla mercè di chi mette il profitto prima del bene collettivo. È giunto il momento di dire BASTA.

Il mio impegno su questo tema non mancherà, ringrazio l’associazione WWf Terre del Tirreno per il lavoro svolto e chiedo a tutti i cittadini che hanno a cuore la propria terra di continuare a denunciare gli illeciti, perché solo così contrasteremo davvero gli eco-criminali. Insieme.