Il Dirigente della Polizia di Stato, Vincenzo Gioia, è stato nominato Capo di Gabinetto della Questura di Napoli.

Il presidente di SOS Impresa e del Circolo della Legalità, Luigi Cuomo si è complimentato con il dirigente della Polizia, Vincenzo Gioia, per aver ricevuto la nomina di Capo di Gabinetto della Questura di Napoli: «Complimenti al dirigente della Polizia di Stato di Castellammare di Stabia, il dottor Vincenzo Gioia, per la prestigiosa e meritatissima nomina a Capo di Gabinetto della Questura di Napoli. Il dirigente Gioia è sicuramente fra gli investigatori più illustri di tutta la Campania e ha svolto un ottimo lavoro. Prima in quel di Torre Annunziata e poi a Castellammare di Stabia, ha raggiunto risultati importantissimi contro la criminalità organizzata, notevolmente ridimensionata. Arresti eccellenti ed operazioni condotte nel migliore dei modi gli hanno valso una promozione senza dubbio meritata. Il dottor Gioia è stato anche uno dei primi a credere fortemente nel progetto del Circolo della Legalità nella città di Castellammare. In sinergia con il Commissariato di Polizia di Stato abbiamo intrapreso numerose iniziative, l’ultima delle quali la promozione dell’app YouPol (illustrata anche negli istituti scolastici del territorio) per contrastare episodi estorsivi oltre che bullismo e cyberbullismo. A lui vanno i nostri ringraziamenti per quanto fatto a Castellammare di Stabia e gli auguri per un futuro professionale sempre ricco di soddisfazioni»