Il cordoglio per Antonio: “Minori è onorata di aver avuto un figlio come te!” Il messaggio di cordoglio dell’Amministrazione Comunale per Antonio.

Antonio è uno di quei personaggi, quegli uomini che segnano la storia di un paese perché sono popolari: sono riusciti con la loro abnegazione al lavoro, la loro passione ad appartenere al popolo! La sua storia, la sua popolarità, il senso che ha saputo dare alla sua vita sono tutti contenuti nel suo nome: Antonio e Lilino! In quel suono dolce c’è l’amore filiale, c’è l’attaccamento ai valori e alle tradizioni dei padri. Le sue granite, il suo gelato al limone sono stati per tantissimi anni la gioia di grandi e piccini. Quel profumo come le caramelle, i dolci, i gelati di un quadro di De Chirico segnano e segneranno ancora il battito metafisico dei nostri ricordi.

Ciao Antonio! Minori è onorata di aver avuto un figlio come te!

Non soltanto il sindaco, ma in molti stanno spendendo parole per ricordare Antonio De Riso, che ci ha appena lasciati. Tra queste, riportiamo le seguenti:

Antonio e Lilino, un uomo dal cuore buono e generoso ma soprattutto un punto di riferimento per noi impiegati comunali. Immancabile sosta giornaliera al bar sia per un caffè o soltanto per un saluto. Era inconcepibile per noi iniziare la giornata di lavoro senza il suo buongiorno. Ricordo con quanto orgoglio mi mostrò uno dei primi dolci di Salvatore, era un tronco di castagne fatto con tanta maestria che mi venne spontaneo dirgli che il suo ragazzo avrebbe avuto successo e fui veramente lungimirante. Il suo dolore per la perdita della cara moglie fu il nostro. È difficile spiegare cosa si prova nel sapere che Antonio non è più, è come perdere una persona cara di famiglia o paradossalmente molto di più. Ciao dolce Antonio, che la terra ti sia lieve. Resterai sempre nei nostri cuori. Condoglianze ai suoi adorati figli.

Anche il Costa d’Amalfi Calcio ha voluto salutare l’uomo, scrivendo sulla sua pagina Facebook:

La vita ci porta a dire addio alle persone più care, ed è con profondo dolore che noi tutti ci stringiamo attorno alla famiglia del nostro Presidente, Salvatore De Riso, per la perdita del caro padre.

“Quando perdi qualcuno che ami, ottieni un angelo che già conosci.”

Che la terra ti sia lieve