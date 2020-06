Il 25 giugno la giornata di mobilitazione nazionale per rilanciare la scuola pubblica. Tra i partecipanti anche Salerno.

Docenti, personale ATA, studenti e famiglie, con la Didattica a Distanza, hanno mantenuto vivo il dialogo scolastico-educativo. Ma la scuola è un’altra cosa, è relazione, empatia, contatto, non è addestramento e si può fare solo in presenza. Bisogna superare l’emergenza educativa per far sì che in classe gli studenti acquisiscano il sapere necessario per partecipare criticamente ai processi storico-sociali.

Per far ripartire a settembre la scuola in sicurezza occorre:

• Investire risorse per almeno 15 miliardi di euro. Anche sfruttando, soprattutto nel meridione, i fondi strutturali del periodo 2014-2020 ancora non utilizzati

• Ridurre il numero di alunni per classe (max 15)

• Dire No alla distruzione del gruppo classe e alla costituzione di classi omogenee per livello

• Dire No alle ore di 40 minuti

• Un piano straordinario per l’edilizia scolastica: per ristrutturare i locali in uso (in Italia, l’età media è di oltre 50 anni) e individuarne nuovi, recuperando il patrimonio immobiliare pubblico sfitto e determinando grandi opportunità occupazionali

• Assumere immediatamente tutti i precari, Docenti e ATA, con almeno 36-24 mesi di servizio. Se non verrà fatto a settembre mancheranno circa 200.000 dipendenti

• Ridare centralità alle esigenze degli alunni diversabili, tra i più discriminati dalla Didattica a Distanza

• Estendere il tempo pieno in tutte le regioni d’Italia

Il Coordinamento Scuole Aperte Salerno partecipa attivamente alla giornata di mobilitazione nazionale, lanciata inizialmente dal gruppo di “Priorità alla scuola” organizzando un presidio a P.zza Cavour di fronte al Palazzo della Provincia a partire dalle ore 17,00.