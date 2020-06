I segna tavoli di Alessandro Borghese parlano di Positano . Una bella notizia per la Costiera amalfitana e i nostri artigiani, nel programma del 4 giugno scorso de “I 4 ristoranti” condotto dal simpatico Chef Alessandro Borghese, che Positanonews ha conosciuto e intervistato a Meta di Sorrento, durante una analoga puntata, ci si contendeva per la miglior “colazione arricchita” , il classico Brunch, ebbene, i segnaposti in legno, bella idea del creativo e sanguigno Ferdinando Parlato, erano targati Slowood, insomma made in Positano questi segnatavoli in legno. Il programma , replicato ieri su Sky, è stato registrato prima del lockdown per il coronavirus covid-19. Ora vanno di moda i menù digitali, anche per le norme contro il virus, ma speriamo che se ne vada presto, a noi di Positanonews piacciono questi originali, naturali ed eleganti, sperando che nessuno li copi, come si fa di tutto ciò che è di Positano, come è successo con la Moda e ogni idea che abbiamo, gli facciamo i nostri sinceri complimenti , non solo lui, ma tutta la famiglia Parlato, dall’arte alla ceramica, ha quel dna positanese di creativo e artistico che ci distingue nel mondo. Ad Maiora