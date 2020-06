i calciatori della Salernitana si godono l’ultima domenica di relax…in costiera amalfitana

Dopo l’allenamento con prove di formazione ieri all’Arechi i calciatori della Salernitana si stanno godendo una giornata di relax per ricaricare le pile in vista del ritorno ufficiale in campo. Da domani si riapriranno i cancelli del Mary Rosy che riaccoglierà la truppa di Ventura che dovrà preparare la sfida di sabato alle 18 contro il Pisa. La soleggiata domenica ha offerto l’occasione per raggiungere la vicina costiera amalfitana e goderne le bellezze. Day off a Positano, come documentato su Instagram, quindi per i vari Karo, Micai e Dziczek, quest’ultimo in compagnia di fidanzata (prossimamente moglie) e figlia. Per Akpa Akpro e famiglia una giornata in spiaggia a Vietri sul Mare. Emanuele Cicerelli ha scelto l’aria marina per ricaricarsi, come Fabio Maistro ha trascorso la giornata in dolce compagnia, in controtendenza invece il difensore Aya che si è recato allo zoo ad ammirare le maestose tigri.