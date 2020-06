I calciatori del Benevento scelgono la Costiera amalfitana: vacanze per Hetemaj e Kragl

Il clima allegro in quel di Benevento, abbinato alla volontà di riprendere la marcia trionfale, inorgoglisce parecchio mister Inzaghi. «Che gioia vedervi così» le parole del tecnico piacentino a corredo di uno scatto dei suoi ragazzi al lavoro sul manto erboso dell’«Imbriani».

Dopo le fatiche settimanali, un paio di giorni di relax. Lorenzo Montipò ne approfitta per visitare Matera, Perparim Hetemaj e Oliver Kragl scelgono la costiera amalfitana. Pasquale Schiattarella opta per un agriturismo nelle vicinanze. Tempo libero dedicato ai videogame, invece, per Gaetano Letizia, impegnato in una vittoriosa serie di match a Call of Duty, seguito da Montipò, sempre a caccia di successi in Fortnite.