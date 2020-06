Hillary Sedu: “siamo esseri umani, il dolore e le ingiustizie ci accomunano tutti”.

Hillary Sedu, giovane avvocato, primo di colore ad essere eletto nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, accanto al murale di Jorit, un’autentica opera d’arte contro il razzismo, ha dichiarato: “In tanti ci siamo ribellati dopo la morte di George Floyd. È facile e naturale per i neri come me scendere nelle piazze per manifestare la rabbia e la tristezza. Ho visto tanti volti di persone bianche nelle stesse piazze, animate e rapite dallo stesso senso di disgusto e sete di giustizia. Siamo esseri umani, il dolore e le ingiustizie ci accomunano tutti. Chi osa voltare la faccia altrove, è anch’egli complice”.