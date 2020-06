Hernandez a Positano , un servizio su Il Mattino di oggi

Positano ( Salerno ) . Si comincia a parlare del “bello” della perla della Costiera amalfitana . Il Mattino di Napoli, principale quotidiano della Campania, nelle pagine di Salerno ha dedicato un servizio al pittore surrealista cubano Vicente Hernandez. Ce lo fa sapere Massimo Capodanno con le sue foto ” Lo conobbi grazie a Enzo Esposito lo scorso anno al ristorante galleria Mediterraneo vedi il servizio: https://positanomylife.blogspot.com/2019/10/vicente-hernandez-pittore-cubano.html Pittore surrealista dissi, Ma lui mi corresse: “si ma in Europa” per noi “Los real meravilloso”.

Gli chiesi della sua pittura del suo pensiero “ Las màquinas voladoras llevan a los emigrantes de un lugar a otro. Esas màquinas fueron construidas con las casas que el huracan llevò. Le macchine volanti portano i migranti da un posto all’altro. Queste macchine furono costruite con le case che l’uragano portò via “ Le tele di Vicente sono dipinte in olio su tela e generalmente di grandi dimensioni Enzo Esposito e Vicente Hernandez al Mediterraneo di Positano Il sogno nel cassetto di Vicente è di esporre presto una mostra al Mediterraneo.

Con quadri che Raffigurano Positano e la costiera. “

Hernandez lo abbiamo conosciuto tempo fa e facemmo su di lui un servizio su Positanonews , un grande artista molto empatico. Speriamo di rivederlo al più presto.