Guida blu 2020, il Cilento domina su Costa d’Amalfi, Capri e Sorrento

Legambiente e Touring Club Italiano incoronano il Cilento per l’estate 2020. Il territorio a sud di Salerno primeggia, ancora una volta, nella nuova guida online Vacanze Italiane, che propone in tutta Italia oltre 200 itinerari, dove trascorrere una vacanza attenta all’ambiente, all’insegna di natura e acqua pulita, ma anche di eccellenze enogastronomiche e luoghi d’arte. Ecco quanto riporta Antonio Vuolo per Il Mattino.

Per gli amanti del mare, nella Guida Blu: il mare più bello 2020, sono due le località in Campania, entrambe nel Cilento, premiate con le cinque vele: il comprensorio turistico Cilento Antico (con Pollica-Acciaroli e Pioppi, Castellabate, San Mauro Cilento e Montecorice) e la Costa del Mito (con Camerota, San Giovanni a Piro-Scario, Centola-Palinuro e Pisciotta). Seguono con quattro vele la Costiera Amalfitana e l’Isola di Capri (con i comuni di Anacapri, Capri, Positano, Cetara, Amalfi, Vietri sul Mare e Praiano). Con tre vele il Golfo di Policastro (Sapri e Vibonati), la Penisola sorrentina e l’area marina protetta di Punta Campanella (Massa Lubrense, Vico Equense, Sorrento), la Costa di Poseidonia (con Agropoli e Capaccio Paestum) e la Costa di Alea (con i comuni di Ascea e Casal Velino). Chiude con due vele il Regno di Nettuno (Ischia e Procida). Ma non solo mare. Perché la guida propone, su tutto il territorio regionale, anche percorsi di trekking – a piedi, in bici o a cavallo – escursioni nell’entroterra, tra borghi e degustazioni.

E, anche in questo caso, il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si distingue con il cammino di San Nilo, da Torraca a Palinuro, e con i percorsi di trekking lungo la Valle delle Orchidee, nel Vallo di Diano. Non sono da meno neppure le escursioni in canoa o kayak nel Parco del Matese, e i soggiorni in una delle più tipiche cantine del Parco del Vesuvio, che produce il pregiato Lacryma Christi. «Con queste proposte – sottolinea Francesca Ferro, direttore di Legambiente Campania – raccontiamo quel turismo di prossimità che fa bene alla nostra regione. La stagione estiva di quest’anno sarà molto particolare e ci costringerà al distanziamento fisico, ma può diventare l’occasione per riscoprire un turismo di prossimità, più sostenibile e legato alla mobilità dolce». Ma a gongolare è soprattutto il Cilento, tra le mete più appetibili per l’estate post Covid-19, dove i turisti troveranno anche quest’anno a sventolare i vessilli assegnati da Legambiente e Touring Club. «Le 5 Vele rappresentano un riconoscimento prestigioso, fondamentale per la promozione dei territori costieri, soprattutto in questa delicata stagione turistica» dice Luisa Maiuri, assessore al Turismo e alla Cultura di Castellabate. Festeggia anche Camerota, che, insieme ai comuni della Costa del Mito, ha ottenuto per il quinto anno consecutivo tale riconoscimento. Mentre il sindaco, Mario Salvatore Scarpitta, già annuncia: «Con la messa in funzione dell’impianto di depurazione, l’anno prossimo anche la Bandiera Blu tornerà a sventolare lungo la nostra Costa».