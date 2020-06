“Grazie angeli in corsia “all’Ospedale di Sorrento da parte di un ristorante

Il personale medico e paramedico ringrazia il ristorante pizzeria Artigiani di Scotto di Piano di Sorrento, per gli inviti omaggio a loro destinati. Piccole grandi soddisfazioni, che anche con una pizza, rappresentano per chi si è dato da fare, con preoccupazioni e paure per se e per gli altri, con alto senso di abnegazione professionale Sicuramente un gesto di solidarietà che denota particolare sensibilità e affetto. Anche una gioielleria di Castellammare di Stabia ha offerto un omaggio al personale ospedaliero, un piccolo bracciale dal design in acciaio Non resta che complimentarci , a noi della redazione di Positanonews, con chi l’ha fatto e con chi lo riceve.