Grave incidente sull’autostrada A3 Salerno-Napoli: il 36enne non ce l’ha fatta

Incidente mortale questa mattina sull’Autostrada A3 Napoli-Salerno nel tratto tra le uscite Torre Annunziata e Pompei in direzione Sud.

Nello scontro sono state coinvolte due automobili: nell’impatto ha perso la vittima il giovane conducente di una delle due vetture, l’uomo aveva solo 36 anni e secondo le prime indiscrezioni è un residente della zona.

Ricoverato in grave condizioni invece il conducente dell’altra autovettura soccorso la personale sanitario immediatamente intervenuto sul luogo dell’impatto.

Secondo le prime indiscrezioni il conducente di una delle due vetture avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’autovettura travolgendo l’altra macchina che transitava in prossimità.

Sul posto in questo momento il personale della Polizia Stradale per i rilievi del caso e per poi liberale la corsia autostradale e decongestionare il traffico particolarmente intenso vista la splendida giornata di mare.