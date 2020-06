Grande sinergia tra i sindaci Cimmino e De Magistris per aiutare la piccola Aurora

La perfetta collaborazione tra i sindaci Cimmino di Castellammare e De Magistris di Napoli ha permesso di velocizzare delle pratiche per la piccola Aurora, affetta da una grave patologia e ricoverata la Santobono di Napoli. Come comunicato dal sindaco Cimmino: “Ho ricevuto ieri mattina nel mio ufficio il nonno della piccola Aurora, la mia concittadina ricoverata per una grave patologia presso l’ospedale Santobono di Napoli. Nei giorni scorsi i parenti della bambina si erano rivolti a me in quanto avevano avviato presso l’Inps tutte le pratiche per il riconoscimento dei benefici ex Legge 104 del 1992. A tale pratica mancava il documento d’identità. Per il rilascio del documento necessitava l’attestazione dell’Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente. Purtroppo la bambina si trovava in una struttura ospedaliera partenopea e dunque non di competenza degli Ufficiali di Castellammare. Profondamente colpito dal caso, ho scritto al sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Poche ore dopo l’Ufficio di Gabinetto del sindaco de Magistris si è messo in contatto con il mio Staff, attivando tutte le procedure per il rilascio del documento d’identità alla bambina che è stata rilasciata dalla Dirigenza della V Municipalità del Comune di Napoli. Non posso che ringraziare la mia Segreteria per avermi sottoposto subito la questione ed il sindaco de Magistris. La burocrazia troppe volte rallenta nel dare risposte alle istanze dei cittadini, ma l’impegno umano e professionale di funzionari, dirigenti e rappresentanti delle istituzioni talvolta riesce a superare tutto. Faccio ancora i miei migliori auguri alla mia piccola concittadina, ai suoi genitori ed ai parenti tutti. Forza! Tutta la città fa il tifo per voi!”.