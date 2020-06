Grande ripartenza a Capri. Chef Squillante al Ristorante “Pane & Champagne”. Dopo il periodo di forzato lock down imposto per cercare di limitare quanto più possibile il contagio da Coronavirus e che ha visto i cittadini italiani costretti a restare chiusi nelle proprie abitazioni, finalmente in questa nuova fase vi è più libertà di movimento e negozi ed attività stanno partendo con le riaperture.

Per gli amanti della buona cucina, per l’estate 2020 ha riaperto anche il Ristorante “Pane & Champagne” di Capri, con il grande Chef Giuseppe Squillante, umile ma in grado di deliziare con i suoi piatti, a capo di questa nuova avventura. Si tratta di una delle tappe obbligatorie della bella isola per tutti coloro che amano la qualità del cibo ed il rispetto degli equilibri.

Il locale, situato a due passi dalla famosa piazzetta di Capri, è aperto martedì, giovedì e venerdì soltanto per la cena, mentre nel weekend anche per il pranzo.

Per le prenotazioni telefonare al numero 081 1851 4161.