Gran Bretagna, stop quarantena al rientro. Gaetano Milano: “Turismo inglese verso l’Italia?”

Dopo il lockdown anche in Gran Bretagna ed il conseguente obbligo di quarantena al rientro da altri paesi, finalmente anche il governo inglese sta valutando l’ipotesi di annullare l’isolamento. Considerato l’enorme afflusso di turisti provenienti ogni anno dalla Gran Bretagna in Costa di Sorrento e Amalfi, gli albergatori si preparano, finalmente, ad un’importante aumento di domanda. A tal proposito è intervenuto con un post sui social Gaetano Milano, nonché AD della Fondazione Sorrento.

Come dicevo anche ieri sembra che dalla settimana prossima il governo inglese revocherà l’obbligo di quarantena per i propri concittadini in rientro dalla vacanza in Italia, per cui ipoteticamente, da tale data il movimento turistico inglese può muoversi con destinazione Italia. Dicevo ipoteticamente perché nel frattempo, le grandi agenzie inglesi si sono di fatto fermate sino a dopo il 20 agosto. Oggi quello screanzato del mio amico Giuseppe Aversa suggeriva: e se fossimo noi territorio a noleggiare dei voli A/R per l’Inghilterra, in questo periodo, (dopo il Campania Express,il Grand Tour Express) con un investimento in

loco (Gb) favorendo la destinazione? Iniziativa ambiziosa e complicata, ma vale la pena percorrerla. Intanto stiamo entrando in campagna elettorale, tra poco si parlerà di programmi, liste, accordi come è giusto che sia: non facciamoci prendere dal vortice di ciò che sarà, il presente non consente distrazioni, come diceva una vecchia canzone, la vita è adesso.