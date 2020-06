Gragnano. Uomo di 41 anni fucilato a pochi passi da casa. Agguato letale questa sera a Gragnano, nella zona di Aurano. Un uomo di 41 anni, Matteo Dello Ioio, è stato ferito mortalmente, a colpi di fucile, a pochi passi da casa sua. L’uomo non si sarebbe accorto dei killer, probabilmente appostati in attesa e fuggiti subito dopo l’omicidio. Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un altro capitolo riconducibile alla lotta per il controllo del traffico di droga nella zona dei Monti Lattari.

Hanno usato il fucile per freddarlo. È morto sul colpo. Omicidio poco dopo le 21 a Gragnano. Un uomo di 41 anni, Matteo Dello Ioio, è ferito mortalmente a pochi passi da casa sua nella zona di Aurano. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un altro capitolo della faida sanguinaria per gestire l’affare droga sui Lattari. Sul posto i carabinieri per le indagini. L’uomo sarebbe parente di una delle vittime della guerra di camorra degli anni novanta tra i D’Alessandro e gli Imparato. Il bersaglio dell’agguato era nelle vicinanze delle sua abitazione, ma non si è accorto dei killer probabilmente nascosti tra i boschi e poi fuggiti subito dopo l’omicidio.